Lena Schiwiora (25) packt aus! Die Blondine machte in der vergangenen Staffel von Love Island mit und hoffte, im sommerlichen Paradies mit den anderen Islandern auf die große Liebe zu stoßen. Dabei machte sie eine super Figur und zeigte ihren trainierten Bikini-Body. Aber so hat sie nicht immer ausgesehen: Wie Lena nun zugab, hat sie in den letzten Jahren einiges abgenommen, um diese Figur zu erlangen!

In ihrer Instagram-Story wurde die Beauty kürzlich von einem Fan gefragt, ob sie schon immer so schlank gewesen sei. Daraufhin gestand Lena, dass sie gut zehn Kilo abgespeckt hat! "Ich habe mein Leben umgestellt", teilte die 24-Jährige ihren Followern mit und gab ihnen gleich noch ein paar Tipps zu Ernährung und Sport mit auf den Weg: "Ich ernähre mich in der Woche gesund und gönne mir am Wochenende etwas. Natürlich nur in Maßen und nicht Massen." Zudem gehe sie mehrmals die Woche ins Fitnessstudio.

Es war Lena aber auch wichtig zu betonen, dass jeder seinen eigenen Weg finden müsse. Auch sie habe vieles ausprobiert, bis sie schließlich gefunden habe, was ihr Spaß gebracht und zu ihren gewünschten Zielen geführt hat: "Fakt ist: Das Wichtigste dabei ist, dass es bei euch im Kopf 'Klick' macht!"

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Lena

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, 2020

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, 2020

