Bei Love Island bahnt sich schon nach einem Tag ein waschechtes Liebesdreieck an – und mittendrin ist Jannik! Der Kölner verdrehte den Singleladys der Datingshow bereits in der Auftaktfolge den Kopf: Kandidatin Andrina (28) verfiel dem Hottie schon schnell – und auch Granate Lena warf ein Auge auf den 26-Jährigen. Letztere hatte in der aktuellen Folge dann die Wahl: Lena durfte sich einen Partner aussuchen – und wie erwartet schnappte sich die Blondine Jannik!

Nach einem Tag auf der Liebesinsel stand die Beauty vor ihren Mitbewohnern und verkündete ihre Entscheidung: "Ich möchte heute nicht alleine schlafen und die Granate muss ja auch mal einschlagen!" Kurzerhand erklärte Lena, sich Jannik an ihre Seite zu wünschen – der Fitnessfan freute sich sichtlich und strahlte. Janniks Zwecks-Partnerin Lisa wurde somit zum ersten Single der Staffel.

Eine hatte an Lenas Wahl aber besonders zu knabbern: Andrina! Die ehemalige Schweizer Bachelorette zeigte sich von Janniks Reaktion ziemlich enttäuscht: "Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich bei Jannik sicher bin – weil er mir das Gefühl gab. Ich bin verwirrt!" Der Rheinländer suchte jedoch sofort das Gespräch mit der 28-Jährigen und erklärte, sie weiter kennenlernen zu wollen: "Ich mag sie echt gerne, dich mag ich halt auch gerne!"

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Boy Jannik

RTLZWEI Lena und Jannik bei "Love Island" 2021

RTLZWEI Andrina Santoro bei "Love Island" 2021

