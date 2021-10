Cardi B (29) lässt die Hüften kreisen! Anfang September begrüßten die Rapperin und ihr Ehemann Offset (29) ihr zweites Kind auf der Welt. Die kleine Kulture Kiari (3) durfte sich über ein Brüderchen freuen! Nur wenige Wochen nach der Geburt besuchte die Neu-Mama bereits wieder ein Event – und zog dabei alle Blicke auf sich: Von überschüssigen Babypfunden war bei ihr kaum etwas zu sehen. In einem lustigen Tanz-Clip zeigt Cardi jetzt erneut ganz stolz ihren After-Baby-Body!

Auf ihrem TikTok-Account veröffentlicht die "Bodak Yellow"-Interpretin ein Video, in dem sie gemeinsam mit ihrer Schwester Hennessy Carolina zum Song "Isii Nafta Dheesha" von Nimca Happy das Tanzbein schwingt: Total lässig lassen Cardi und die Reality-TV-Bekanntheit ihre Hüften kreisen – und scheinen dabei viel Spaß zu haben. Das Besondere an dem Clip? Von restlichen Schwangerschaftskilos fehlt bei Cardi dabei jede Spur!

Doch was ist das Geheimnis hinter ihrer durchtrainierten Figur? Einige Fans vermuteten zuletzt, dass die 29-Jährige sich nach der Entbindung womöglich einer Bauchstraffung unterzogen haben könnte. Doch in ihrer Instagram-Story stellte die Musikerin daraufhin klar, dass das keineswegs der Fall sei. "Ja, ich sehe mega aus. [...] Aber ich will ehrlich zu euch sein. Meine Haut ist immer noch schlaff", meinte Cardi.

Cardi B und Offset im Januar 2020 in Beverly Hills

Cardi B im September 2021 auf der Paris Fashion Week

Cardi B im Oktober 2021

