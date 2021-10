Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt wollen für Mike Cees-Monballijn und seine Frau Michelle da sein! Bei Das Sommerhaus der Stars sorgte der einstige Temptation Island-Verführer mit seinem bevormundenden Verhalten gegenüber seiner Gattin für Empörung. Nach der Ausstrahlung waren nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Kandidaten schockiert von Mikes Art. Bei der großen Sommerhaus-Reunion ging insbesondere Benjamin Melzer der Hut hoch. Anders wollen es die beiden Sieger halten, wie sie Promiflash erzählten: Lars und Dominik stehen auch jetzt noch in Kontakt mit den Monballijns!

"Ich maße mir nicht an, darüber zu urteilen oder haue verbal und öffentlichkeitswirksam noch drauf, um mich zu profilieren, wie manch andere Paare es getan haben – und auch noch tun – nur um sich jetzt besser darzustellen", erklärte der Unter uns-Star im Promiflash-Interview. Zwar habe Mike Mist gebaut, doch immerhin nähmen er und Michelle nun professionelle Hilfe in Anspruch. "Es besteht Kontakt zu beiden und wir haben unsere Hilfe angeboten. Es liegt einzig und allein an den beiden, wie sie mit ihrer Situation umgehen", meinte Lars.

Über ihre eigene Beziehung konnten der Schauspieler und sein Verlobter dank der Show ebenfalls einige Erkenntnisse gewinnen. "Es ist auch mal ganz schön, seine Beziehung objektiv von außen betrachtet zu sehen. Man sieht an seinem Partner Facetten, welche man vorher nicht kannte", schilderte Dominik. Dadurch hätten sie beide viel gelernt.

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn im Sommerhaus

Instagram / larssteinhoefel Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel in Rom

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt in Paris

