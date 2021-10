Uwe (51) und Iris Abel (53) gehen gegen Danni Büchner (43) vor! Dass sich das Bauer sucht Frau-Traumpaar und die Goodbye Deutschland-Bekanntheit nicht ausstehen können, dürfte mittlerweile eigentlich kein Geheimnis mehr sein: In der vergangenen Promi Big Brother-Staffel gerieten der Landwirt und die Influencerin dauernd aneinander. Offenbar konnten die Wogen zwischen den beiden auch nach Ende der Staffel nicht geglättet werden. Im Promiflash-Interview gaben Uwe und Iris jetzt nämlich bekannt: Sie haben rechtliche Schritte gegen Danni eingeleitet.

Mit Promiflash ließen die Turteltauben ihre Sommerhaus-Staffel Revue passieren, an der sie im Jahr 2018 gemeinsam mit der 43-Jährigen teilgenommen hatten. Das Paar verriet, dass es noch mit allen Ex-Kandidaten in Kontakt stehe – außer mit Danni. "Da ist was vorgefallen, da gibt es jetzt juristische Schritte", gab Iris preis und fügte hinzu: "Der Hintergrund war ein Podcast, den eine gewisse Dame hat, wo Frau Büchner eingeladen wurde – und dann haben die zwei richtig vom Leder gezogen." Ob Iris damit wohl den Podcast von Désirée Nick (65) meint? Danni hatte im Gespräch mit der TV-Ikone im vergangenen September nämlich heftig gegen Uwe geschossen.

Die Vorfälle scheinen die Eheleute jedenfalls schwer getroffen zu haben. Iris verkündete im Interview, dass die Teilnehmer aus ihrer Sommerhaus-Staffel sie gerne auf ihrem Hof besuchen kommen dürfen. "Da gibt es aber auch Personen, die nicht willkommen sind", stellte die 53-Jährige gleichzeitig klar. Ob das wohl ein Seitenhieb gegen Danni sein sollte?

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, "Goodbye Deutschland"-Star

Anzeige

Instagram / iris.abel.official Uwe und Iris Abel in Dötlingen im Juni 2020

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de