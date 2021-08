Danni Büchner (43) fährt die Krallen gegen Uwe Abel (51) aus! Bei Promi Big Brother geht es langsam aufs Finale zu. Nur noch zehn Bewohner befinden sich im TV-Weltall – da liegen die Nerven auch schon mal blank. Kürzlich legte auch Kandidat Uwe seinen Schutzpanzer ab und sprach über seine schwierige Vergangenheit. Doch Danni packte er mit seiner Geschichte offenbar nicht: Die Reality-TV-Darstellerin machte Uwe jetzt sogar eine Kampfansage!

"Ich werde ihn auch nominieren, so lange bis einer von uns geht!", kündigte Danni bei Promi BB an. "Zwei Wochen hat er nur geatmet und plötzlich ist er 'on'", konnte die Fünffach-Mutter den plötzlichen Sinneswandel des Landwirts nicht nachvollziehen. "Ich bleibe dabei, er ist hier der größte Konkurrent. Das wird ein Duell. Er gegen mich! Ich werde ihn auch nominieren. Solange, bis einer von uns geht", stellte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin klar.

Im Gespräch mit Danny Liedtke (31) erklärte Uwe, dass er aufgrund von Mobbingerfahrungen in seiner Jugend eine Mauer um sich herum gebaut habe, die bisher nur seine Frau Iris (53) durchbrechen konnte. Deswegen würde er sich bei Menschen, die er nicht kennt, zunächst sehr zurückhalten. Seine Geschichte hielt allerdings einige Kandidaten nicht davon ab, den Bauer sucht Frau-Star kürzlich für einen Exit zu nominieren.

"Promi Big Brother" seit Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Danni Büchner bei "Promi Big Brother"

"Promi Big Brother"-Bewohner Uwe Abel

Danni Büchner im Juli 2021

