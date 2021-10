In Dani Dyers (25) Liebesleben ging es zuletzt ziemlich turbulent zur Sache. Die ehemalige Kandidatin der britischen Version von Love Island hat erst vor wenigen Monaten mit ihrem Partner Sammy Kimmence einen Sohn auf der Welt begrüßen können. Doch bei dem Paar ist alles aus und vorbei. Dani fackelt allerdings nicht lange – die Reality-TV-Beauty ist wieder in festen Händen!

Das bestätigt die 25-Jährige nun gegenüber The Sun. Doch wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Der Glückliche ist Fußballstar Jarrod Bowen (24), der für den West Ham United F.C. spielt. "Alles steht noch ganz am Anfang. Jarrod ist ein netter Kerl und wir genießen es, einander kennenzulernen", erzählt Dani happy –betont aber dennoch: "Aber mein Sohn Santi wird immer meine oberste Priorität sein, er wird immer an erster Stelle stehen. Ich konzentriere mich darauf, Mutter zu sein, und was darüber hinaus passiert, passiert."

Was ihr Ex-Freund Sammy wohl dazu sagt? Zu einem offiziellen Trennungsstatement hat er sich bisher nicht hinreißen lassen können – und das aus einem guten Grund. Sammy sitzt nämlich seit einiger Zeit schon im Knast. Der 25-Jährige wurde wegen Betrugs in fünf Fällen zu einer Haftstrafe von 42 Monaten verurteilt.

