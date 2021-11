Diese Turtelfotos sagen mehr als 1.000 Worte – und das ist mal eine echte Abwechslung, denn Margot Robbie (31) spricht nur selten über ihr Liebesleben. Die Schauspielerin hält ihre Beziehung zu ihrem Mann Tom Ackerley (31) nämlich so privat wie möglich. Deshalb gibt es kaum gemeinsame Auftritte oder gar Fotos von dem Paar, das seit 2016 verheiratet ist. Umso besonderer sind nun diese Schnappschüsse: Hier zeigen die beiden ganz offen ihre Liebe!

Paparazzi erwischten Margot und Tom jetzt während ihres Urlaubs in der Toskana bei einem romantischen Date. Wie auf den Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zu sehen ist, genießen die "The Wolf of Wall Street"-Darstellerin und ihr Gatte ein gemeinsames Abendessen auf einer Steinterrasse mit Blick auf die malerische italienische Landschaft. Doch das Panorama war für die beiden wohl eher nebensächlich, da sie ohnehin nur Augen für sich hatten. Sie turtelten, was das Zeug hielt, strahlten regelrecht und gaben sich dann sogar noch einen Kuss.

Zuletzt wurden der "Birds of Prey"-Star und seine bessere Hälfte übrigens im Sommer 2020 beim Knutschen abgelichtet. Damals unternahm das Duo einen Ausflug nach Los Angeles und ließ dabei die Kameras der adleräugigen Schnappschussjäger auf Hochtouren arbeiten, als es sich innig küsste.

Actionpress/ X17online.com Tom Ackerley und Margot Robbie, 2017

Instagram / margotrobbie Margot Robbie, Schauspielerin

Getty Images Margot Robbie bei einem Pre-BAFTA-Dinner in London im Februar 2019

