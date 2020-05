Margot Robbie (29) hält ihre Beziehung ganz privat. Die Schauspielerin hatte den britischen Regieassistenten Tom Ackerley (30) vor etwa sieben Jahren kennen- und lieben gelernt. Obwohl die beiden auch schon seit Dezember 2016 verheiratet sind, zeigen sie sich nur selten gemeinsam bei Veranstaltungen. Ab und an erwischen Paparazzi die Turteltauben trotz allem, wie zuletzt am vergangenen Sonntag in Los Angeles. Und die neuen Bilder beweisen: Margot und ihr Mann sind noch verliebt wie am ersten Tag!

Am Wochenende unternahm das Paar in der Zeit häuslicher Isolation offenbar einen kleinen Ausflug. Und es sah fast so aus, als würden sie ihre Flitterwochen ein zweites Mal erleben: Tom und Margot waren durch ihre Sonnenbrillen nämlich nicht nur im Partnerlook unterwegs – sie lagen sich auch ganz verliebt in den Armen und knutschten neben ihrem Auto herum!

Die Blondine vertreibt sich die Zeit aktuell aber nicht nur mit gemeinsamen Spazierfahrten – sondern nutzt die Quarantäne anscheinend auch für viele andere Dinge: Im Rahmen einer Kampagne des Child Mind Institutes verriet Margot in einem YouTube-Video: "Ich habe eine Liste mit Dingen, die ich am Tag erledigen muss. Dinge, die Zeit haben, Dinge, die sofort erledigt werden müssen, spaßige Dinge und weniger spaßige Dinge."

Getty Images Steven Rogers, Tom Ackerley, Margot Robbie und Bryan Unkeless im Januar 2018 in Beverly Hills

Getty Images Bryan Unkeless, Tom Ackerley, Margot Robbie und Craig Gillespie im März 2018 in Hollywood

Getty Images Margot Robbie im Februar 2020 in London



