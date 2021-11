Ist Heidi Klum (48) dieses Jahr einmal nicht die Grusel-Queen? Die Germany's next Topmodel-Chefjurorin ist für ihre alljährlichen Halloweenpartys bekannt – doch schon zwei Jahre hintereinander ließ sie das Event aufgrund der weltweiten Pandemie ausfallen. Auf ein Kostüm verzichtete die Wahlamerikanerin deshalb aber trotzdem nicht – dieses Mal zelebrierte sie den Tag als fantasievolle Katze. Doch die Promiflash-Leser kann sie damit leider nicht so richtig überzeugen.

Das Ergebnis einer Umfrage dürfte Heidi nicht besonders gefallen: "Enttäuschend. Ich hatte mir irgendwie mehr erhofft", finden eindeutige 90,5 Prozent (4.312 von 4.767 Stimmen). Nur 9,5 Prozent (455 Stimmen) geben dem Look des Topmodels einen Daumen nach oben. Auch unter dem Instagram-Post des Promiflash-Beitrags gehen die Meinungen in eine eindeutige Richtung: "Von Heidi hätte ich echt mehr erwartet. Auch wenn es gut aussieht, aber sie hat die letzten Jahre so krass vorgelegt" oder "Ist okay, aber ihre Kostüme der anderen Jahre waren echt schöner", heißt es da.

Tatsächlich wurde die vergangenen Jahre von allen Seiten immer gespannt auf die Enthüllung von Heidis Kostüm gewartet – und dabei wurde wohl auch nie jemandes Erwartung enttäuscht. Sei es als Alien (2019) an der Seite von Ehemann Tom Kaulitz (32), als blutiger Astronaut oder auch als sexy Zeichentrickfigur Jessica Rabbit (2015) - nur dieses Jahr scheint Heidi mit der Wahl ihres Kostüms kein glückliches Händchen gehabt zu haben.

Instagram / heidiklum Heidi Klum an Halloween 2021

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum an Halloween 2019

Getty Images Heidi Klum an Halloween 2015

