Gibt es eine Neue in seinem Leben? Daniele Negroni (26) zeigte sich bei #CoupleChallenge im Frühjahr nicht immer von seiner besten Seite. Darunter litt auch seine damalige Partnerin Laura Steinert – und die gemeinsame Beziehung! Im Juli folgte dann das bittere Liebes-Aus der beiden. Doch jetzt vermuten einige Fans, dass es im Liebesleben des einstigen DSDS-Kandidaten wieder Bewegung gibt: Daniele zeigte sich nämlich mit einer schönen Brünetten an seiner Seite!

Das vielsagende Foto teilte Daniele jetzt auf Instagram: Darauf ist er in verliebt wirkender Pose neben seiner Begleitung zu sehen. Während er direkt in die Kamera schaut, ruht sein Arm vertraut in ihrem Schoß. Sie stützt sich auf seiner Schulter ab und schaut ihn lächelnd an. Die Liebesgerüchte heizte der Sänger noch selbst an: Unter das Bild postete er ein orangefarbenes Herz!

Die Beauty tauchte auch in Danieles Storys auf. In blutverschmierter Halloween-Verkleidung schmiegten die beiden sich auf den Schnappschüssen aneinander. Ein Detail sorgte bei den Fans des 25-Jährigen dabei für besondere Beachtung: Den Hals des Musikers zierten zwei gut erkennbare Knutschflecken!

Anzeige

TVNOW Daniele Negroni mit Freundin Laura

Anzeige

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, Sänger

Anzeige

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni mit seiner Begleitung an Halloween 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de