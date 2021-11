Hubert Burgstaller hat sich das Scheunenfest sicherlich anders vorgestellt! Der Oberbayer möchte sich bei Bauer sucht Frau endlich mal wieder so richtig verlieben. Um herauszufinden, welche Bewerberin am besten zu ihm passt, hat er sich zwei von ihnen zur großen Kennenlern-Party eingeladen. Mit Melanie stimmte die Chemie allerdings schon von Anfang an überhaupt nicht. Sie entschied sich sogar dazu, die Show zu verlassen!

In der aktuellen Folge des Kuppelformats überreichte Melanie Hubert zunächst ihr Gastgeschenk – vegane Schokolade. Die Versicherungskauffrau isst außer Honig nämlich keine tierischen Produkte. Dem Hobbylandwirt beim Verzehr seines Frühstückseis oder eines Schnitzels zuzusehen, sei für sie problematisch. "Aber seine Eier sind doch von glücklichen Hühnern", warf ihre Konkurrentin Andrea ein. Für Melanie spiele jedoch viel eher Huberts Fleischkonsum eine Rolle: "Wenn du jetzt jeden Tag so viel Fleisch essen würdest, fände ich das halt nicht so gut." Für Hubert steht eine Veränderung seiner Essgewohnheiten aber nicht zur Debatte. "Ich werde weiterhin Fleisch essen, ja klar. Die Partnerin muss es akzeptieren, wenn ich mein Grillfleisch esse. Sie muss es ja nicht essen", stellte der Ferkelzüchter klar.

Für Melanie stand daraufhin fest, dass sie sich keine Zukunft mit Hubert vorstellen kann: "Für mich ist der Funke heute leider nicht übergesprungen und ich möchte das hier jetzt abbrechen." Der 39-Jährige schien diese Entscheidung aber ziemlich gelassen zu sehen. "Ich rechne es Melanie sehr hoch an, dass sie sagt: 'Nee, dann lassen wir es.' Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt mit der Andrea alleine sein kann", erklärte er im Einzelinterview.

