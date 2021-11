Amber Heard (35) droht ein erneutes Gerichtsverfahren. Die Schauspielerin und ihr Ex-Mann Johnny Depp (58) machen sich seit Jahren gegenseitig heftige Vorwürfe. Die öffentliche Schlammschlacht endete bereits mehrfach vor Gericht. Zuletzt musste Amber in einem Verfahren als Zeugin aussagen, bei dem Johnny eine britische Zeitung wegen Verleumdung verklagte. Dieser Prozess könnte der Aquaman-Darstellerin nun allerdings nachträglich noch zum Verhängnis werden. Aufgrund einer Aussage in dem Verfahren wurden offenbar neue Ermittlungen gegen Amber wegen Meineids aufgenommen.

Bereits 2015 soll die heute 35-Jährige ihre beiden Yorkshire Terrier Pistol und Boo unerlaubterweise nach Australien gebracht haben. Bei einem Besuch Down Under soll sie ihre beiden Haustiere nicht ordnungsgemäß angegeben und auch die strikten Quarantäneregeln nicht eingehalten haben. Damals musste sie sich bereits vor Gericht verantworten. Doch nachdem Amber versicherte, dass es sich dabei lediglich um ein Versehen gehandelt habe, wurde die Anklage fallen gelassen. Wie Daily Mail nun berichtet, sollen die australischen Behörden inzwischen aber erneut gegen die Hollywood-Beauty ermitteln – und zwar wegen Meineids. Dabei bekommen die australischen Beamten offenbar Unterstützung vom FBI, das in den USA nach Zeugen sucht.

Aber was hat es mit diesem neuen Ermittlungsverfahren auf sich? Während des Verleumdungsprozesses in Großbritannien hatte unter anderem auch Johnnys früherer Angestellter Kevin Murphy ausgesagt. Dabei behauptete er unter anderem, dass Ambers Hunde-Schmuggelaktion Absicht gewesen sei und sie ihn außerdem dazu aufgefordert habe, in dem anschließenden Prozess für sie zu lügen. Das könne er angeblich sogar mit E-Mails beweisen. Demnach habe Amber damals vor Gericht einen Meineid geleistet, als sie behauptete, es handele sich um ein Versehen. Für die australischen Behörden war diese Aussage offenbar Grund genug, den ganzen Fall noch einmal neu aufzurollen.

Instagram / amberheard Amber Heards Hunde Pistol und Boo

Getty Images Johnny Depp beim 69. San Sebastián Filmfestival, 2021

Getty Images "Drive Angry"-Star Amber Heard im Juli 2020

