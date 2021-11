Judith Williams wünscht sich weibliche Unterstützung bei Die Höhle der Löwen! Seit der ersten Staffel ist die Unternehmerin Teil der Sendung und versucht, jungen Gründern mit ihrer Expertise unter die Arme zu greifen. Unter den fünf Löwen sind sie und Dagmar Wöhrl (67) derzeit jedoch die einzigen Frauen. Nun verriet Judith gegenüber Promiflash: Wenn es nach ihr geht, sollen schon bald fünf Löwinnen in der Show sitzen!

"Ich fände das großartig, wenn noch weitere Frauen dazukommen würden!", machte die 50-Jährige im Promiflash-Interview im Rahmen der neuen Staffel deutlich. Diesen Gedanken hält sie gar nicht für weit hergeholt. "Ich könnte mir auch vorstellen, dass da mal fünf Frauen sitzen! Das würde mir richtig viel Spaß machen – eigentlich am meisten Spaß, muss ich sagen", lachte die zweifache Mutter. Immerhin kenne man ihre männlichen Löwen-Kollegen inzwischen schon sehr gut. "Mit fünf Frauen wäre das eine wirklich spannende Geschichte", ist sich Judith sicher.

Ihre eigene Karriere in der Gründershow könnte also noch ein ganzes Weilchen anhalten. "So lange muss ich wohl noch weitermachen, bis der Tag kommt, an dem da fünf Frauen sitzen", scherzte Judith. Diesen Moment will die Investorin nämlich nicht verpassen: "Das wäre auf jeden Fall megaunterhaltsam, weil Frauen sehr unterhaltsam sein können.”

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Die Investoren bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

TVNow/ Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams

Anzeige

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de