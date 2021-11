Nach dem Tumult der vergangenen Wochen genießen Alec (63) und Hilaria Baldwin (37) nun ein bisschen Zweisamkeit. Das sei dem Schauspieler und seiner Frau auch gegönnt – vor allem im Hinblick auf das Schussunglück, das sich am Set des Hollywood-Stars ereignet hatte. Seit er die Kamerafrau Halyna Hutchins aus Versehen mit einem Filmrevolver erschoss, wurde der Siebenfach-Papa nur zweimal in der Öffentlichkeit gesehen. Jetzt wurde er zusammen mit Hilaria erneut gesichtet – dieses Mal allerdings in einer Bar.

Paparazzi erwischten das Paar am Freitagabend in einem Pub in Manchester im US-Bundesstaat Vermont. Auf den Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, sind die beiden beim Abendessen zu sehen, nachdem das Lokal für die Öffentlichkeit geschlossen worden war. Dabei wirkte es so, als ob Alec tief in Gedanken versunken war, da er nur auf seinem Barhocker saß und auf den Boden starrte. Nur ab und zu schaffte es die ehemalige Yogalehrerin, dass er zu ihr aufsieht, sodass sie einen Arm um ihn legen und ihm einen zärtlichen Kuss geben konnte.

Gegenüber New York Post erklärte Hilaria kürzlich, dass der 63-Jährige durch das schreckliche Ereignis traumatisiert sei. Sie wisse zu diesem Zeitpunkt auch nicht, ob er jemals an ein Filmset zurückkehren wird: Die Sechsfach-Mama sei zwar hoffnungsvoll, aber nicht sicher, dass er in der Zukunft wieder vor die Kamera steht.

Anzeige

MEGA Hilaria und Alec Baldwin im Oktober 2021

Anzeige

MEGA Hilaria und Alec Baldwin in einer Bar im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Hilaria Baldwin und Alec Baldwin bei den Emmy Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de