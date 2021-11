Maurice Schmitz plaudert offen über die Beziehung zu seinem Prince Charming! In der diesjährigen Staffel der schwulen Datingshow lernten sich der Kölner und Prinz Kim Tränka kennen und lieben. Nach dem Ende der Show mussten die beiden jedoch erst einmal um ihre Liebe kämpfen. Dass sich das gelohnt hat, stellt das Paar nun regelmäßig im Netz zur Schau. Jetzt verriet Maurice, welchen Kosenamen er für seinen Liebsten verwendet und wie er sich die gemeinsame Zukunft vorstellt.

Ein Follower des Datingshow-Gewinners fragte Maurice vor Kurzem, unter welchem Namen Kim ihn in seinem Handy abgespeichert habe. Das schien Maurice jedoch nicht zu wissen und antwortete mit einem achselzuckenden Smiley. Er hingegen habe Kim unter dem Kosenamen "Schatz" eingespeichert. "Ich bin da kitschig unterwegs", gestand er in seiner Instagram-Story. Kim reagierte prompt darauf und klärte Maurice und seine Follower auf: "Ich habe einen kleinen Tick und muss meine Kontakte immer mit Vor- und Nachnamen abspeichern. Also keine Spitznamen."

Des Weiteren verriet Maurice seinen Fans während der Fragerunde auch, wie er sich die Zukunft mit dem Bremer Automobilkaufmann vorstellt. So sei die erste gemeinsame Wohnung der beiden bereits in Planung. Eine Hochzeit könne er sich auf jeden Fall vorstellen, und auch Vater möchte der 22-Jährige später einmal werden: "Ab 27 Jahren fände ich es schön."

RTL / Kathrin Krok Maurice Schmitz und Kim Tränka in Paris

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz und Kim Tränka

Instagram / thegreatestmoman Kim Tränka und Maurice Schmitz, "Prince Charming"-Traumpaar 2021

