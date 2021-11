Hat Alec Baldwins (63) Set-Tragödie etwa alte Wunden wieder aufgerissen? Vor etwa zwei Wochen ereignete sich bei den Dreharbeiten seines Westernstreifens "Rust" ein fataler Unfall: Ein Filmrevolver zündete fehl und der Schauspieler erschoss versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins. Wie jetzt bekannt wurde, ist es nicht das erste Unglück in Zusammenhang mit Waffen, das der "30 Rock"-Star miterlebte: Sein Vater starb 1983 an Lungenkrebs, nachdem er 28 Jahre lang den Bleistaub abgefeuerter Kugeln eingeatmet hatte!

Das gab Alec bereits in seiner Autobiografie Nevertheless preis, die 2017 erschien. Darin schildert er, wie ein Onkologe ihn nach dem Tod seines Vaters Rae Baldwin II fragte, warum er einen "sehr hohen Bleigehalt" im Blut hatte. "Ich sagte dem Arzt, dass mein Vater 28 Jahre lang Schießtrainer an einer High School war, und er vermutete, dass ein unbelüfteter Schießstand die Ursache sein könnte", erinnert sich der US-Amerikaner in dem Buch. Seitdem ist er der Überzeugung, dass Rae an Lungenkrebs erkrankte, weil er über ein Vierteljahrhundert lang Bleistaub eingeatmet hatte.

"Auch seine Teammitglieder und meine Brüder und ich [atmeten] Bleistaub ein", fügt Alec hinzu. Der heute 63-Jährige gesteht in seinem Buch außerdem, dass es einer der quälendsten Momente seines Lebens war, seinen Vater mit nur 55 Jahren "entgleiten" zu sehen.

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Ron Adar / M10s / MEGA Alec Baldwin, Schauspieler

MEGA Alec Baldwin im Oktober 2021 in Vermont

