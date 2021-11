Bloßer Zufall oder doch ein fieser Seitenhieb? Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45) sind seit wenigen Wochen verlobt – das sorgte nicht nur für positive Reaktionen: Sowohl Kourtneys Ex-Freund Scott Disick (38) als auch Travis' Ex-Frau Shanna Moakler (46) wirkten nicht gerade begeistert. Die Turteltauben selbst ließen sich bisher nicht davon beirren. Das scheint sich an Halloween geändert zu haben. Denn das diesjährige Outfit der beiden hat nämlich eine seltsame Verbindung zu Travis' damaliger Hochzeit mit Shanna!

Am Wochenende posteten Kourt und der Drummer gleich mehrere Fotos ihres Paar-Kostüms auf Instagram. Auf den Bildern sieht man, dass sich die zwei als "True Romance"-Liebespaar verkleidet haben. In den Rollen der Filmcharaktere Alabama und Clarence stellten sie das Filmplakat nach und knutschten wild herum. Das Interessante daran: Erst im Sommer hatte Travis' Ex Shanna enthüllt, dass der Film in ihrer Ehe dem Drummer eine sehr bedeutende Rolle gespielt hatte!

Die ehemalige Schönheitskönigin sei damals zu dem Film-Song "You're so cool" vor den Altar getreten. Das hatte sie gegenüber Us Weekly berichtet. Auch der Hochzeitstanz sei von einem Liebeslied aus "True Romance" begleitet worden. Zudem wurde der Name der gemeinsamen Tochter von Travis und Shanna aufgrund ihrer gemeinsamen Liebe zu dem Film beschlossen – sie heißt Alabama (15). Shanna hatte im Interview abschließend auch preisgegeben, dass sie ihren Ex-Mann sogar manchmal mit Clarence angesprochen hatte.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, Halloween 2021

Anzeige

Getty Images Shanna Moakler und Travis Barker bei den MTV Video Music Awards, 2007

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, Halloween 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de