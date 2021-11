Bei Bauer sucht Frau werden Kandidatinnen getauscht! Eigentlich hat sich Kim für den Ackerbauer Peter beworben – doch von dem Landwirt aus Oberbayern bekam die Liebesanwärterin einen Korb. Und auch bei dem Milchbauer Enno lief es nicht auf Anhieb gut, er gab seinen zwei Bewerberinnen den Laufpass. Trotzdem gehen der Ostfriese und Peters verschmähte Kandidatin nicht leer aus: Katharina verbringt die Hofwoche stattdessen nämlich kurzerhand mit Enno!

In der aktuellen Folge der beliebten Kuppelshow nahm Enno seinen ganzen Mut zusammen! Während des Scheunenfests sprach er Peters Kandidatin Kim nämlich einfach an – und dabei sprühten direkt ordentlich die Funken. "Könntest du dir vorstellen, die Hofwoche bei mir zu verbringen?", fragte der Ostfriese die attraktive Kandidatin schließlich. Kim nahm das Angebot an und schien zudem auch ziemlich angetan zu sein. Das freute den Milchbauer natürlich sehr.

Bei ihrem ursprünglichen Bauer Peter standen die Chancen sowieso schlecht – im Promiflash-Interview erklärte der Ackerbauer nämlich, dass er von vornherein nur eine einzige Kandidatin mit auf die Hofwoche nehmen wollte. "Ich wollte mich wirklich auf eine fixieren und das war mein großes Ziel und das habe ich mir als Voraussetzung gesetzt", betonte der 26-Jährige.

TVNOW / Stefan Gregorowius Der "Bauer sucht Frau"-Kandidat Enno

RTL / Stefan Gregorowius Kim, Tia, Peter, Kerstin und Sonja bei "Bauer sucht Frau" 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Der "Bauer sucht Frau"-Kandidat Peter

