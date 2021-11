Bei Bauer sucht Frau ist der gewohnte Ablauf zurück! Die Kandidaten des Flirtformats treffen ihre Bewerberinnen in der Regel zum ersten Mal beim sogenannten Scheunenfest. Dort werden sie von Inka Bause (52) einander vorgestellt, haben dann die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und später am Abend in großer Runde zusammen zu feiern. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung wegen der Gesundheitskrise allerdings ausfallen und wurde durch etwas kleinere Kennenlernrunden ersetzt. In diesem Jahr ist das Scheunenfest aber endlich wieder zurück!

In der ersten Folge der aktuellen Staffel sind alle Kandidaten wieder auf einen Hof geladen, um dort den Start ihres Liebes-Abenteuers zu zelebrieren. In der geschmückten TV-Scheune und den gemütlich hergerichteten Räumlichkeiten haben die Landwirte wieder beste Gelegenheit, zu flirten. Das hatte auch den Zuschauern gefehlt. 91,1 Prozent der Teilnehmer einer früheren Promiflash-Umfrage fanden es total schade, dass die Party im vergangenen Jahr ausgefallen war. Nur 8,9 Prozent hatten nichts dagegen.

Auch die ehemalige Teilnehmerin Christa Haberl (45) hatte gegenüber Promiflash betont, dass das Scheunenfest zu "Bauer sucht Frau" einfach dazugehöre. "Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass dieser Tag die Staffel schon mal im Groben zusammenschweißt." Es sei ein Fest, das man im ganzen Leben nicht vergesse.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TV NOW.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

Anzeige

RTL / friese.tv/Andreas Friese Inka Bause mit den "Bauer sucht Frau"-Kandidaten der 17. Staffel

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerinnen der 17. Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de