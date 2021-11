Antonia Hemmer spricht Klartext über ihre Beziehung zu Bauer Patrick! Die beiden Turteltauben haben sich vergangenes Jahr in der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen- und lieben gelernt – und sind seitdem ein glückliches Paar. Allerdings führen die beiden eine Fernbeziehung: Er wohnt in Konstanz, sie im rund 700 Kilometer entfernten Hannover. Jetzt klärt Antonia auf, warum sie und Patrick in nächster Zeit trotzdem nicht zusammenziehen werden.

"Das Problem ist, dass Patrick noch zu Hause lebt und nicht ausziehen will beziehungsweise kann, da er noch mitten im Studium steckt und auch zu Hause den Hof, die Tiere und so weiter nicht im Stich lassen kann", erläutert die Beauty in ihrer Instagram-Story. Und warum kommt sie dann nicht zu ihm? "Zu Patrick ins Kinderzimmer ziehen, will ich auf keinen Fall. Und eine eigene Wohnung in der Nähe mieten, in einer fremden Stadt, die Hunderte Kilometer von meiner Familie entfernt ist und in der ich dann größtenteils allein bin, weil Patrick nicht ausziehen will, möchte ich auch nicht", stellt Antonia klar.

Abschließend macht die Influencerin aber deutlich: "Wir kommen gut mit der aktuellen Situation zurecht. Wir sehen uns alle zwei bis drei Wochen für mehrere Tage, und daran haben wir uns echt gut gewöhnt." Außerdem solle es ja nicht für immer so sein: "Wenn alles passt, werden wir im nächsten Jahr zusammenziehen", verrät Antonia.

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und ihr Freund Patrick

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Bauer Patrick und seine Freundin Antonia Hemmer

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Bauer Patrick und seine Freundin Antonia Hemmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de