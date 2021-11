Na, sitzen Travis Barker (45) und Kourtney Kardashian (42) etwa an der Babyplanung? Bei dem Musiker und der Influencerin stehen alle Zeichen auf Liebe. Seit Anfang des Jahres sind sie einfach unzertrennlich – wie ernst es zwischen den beiden ist, wurde Mitte Oktober dann mehr als deutlich: Der Drummer hat seiner Partnerin einen Heiratsantrag gemacht! Folgt nach der Hochzeit dann etwa auch gemeinsamer Nachwuchs? Zumindest denkt Travis wohl schon über Babynamen nach...

Kourtney postete auf Instagram Bilder ihres Halloweenkostüms – sie hatte sich als Alabama aus dem Film "True Romance" verkleidet. Ihr Verlobter, der als Alabamas Ehemann Clarence den Partnerlook für das Gruselfest perfekt gemacht hatte, kommentierte die Fotoreihe mit den Worten: "Der Name unseres Sohnes wäre Elvis" – und bezog sich dabei auf Alabama und Clarences Kind in dem Streifen. Nimmt der Kinderwunsch etwa konkrete Züge an?

Das will ein Insider von Us Weekly bestätigen können: "Sie werden ohne Zweifel ein Baby zusammen bekommen." Demnach soll die Unternehmerin zunächst versuchen, auf natürliche Weise ein Kind zu bekommen. "Wenn sie nicht schwanger werden kann, werden sie nach anderen Alternativen suchen", gibt die Quelle weiter bekannt.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Oktober 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, Halloween 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

