Er ist wohl einer der heißesten Landwirte in der Geschichte von Bauer sucht Frau! Björn Diefenbach möchte endlich die Frau fürs Leben finden. Gleich fünf potenzielle Hofdamen hat der Westerwälder in der ersten Folge am Montag kennengelernt. Kein anderer Single-Bauer hat in der Staffel mehr Bewerbungen bekommen. Der studierte Agrarwissenschaftler kommt ganz offensichtlich gut bei den Frauen an. Aber warum ist er dann seit drei Jahren Single?

Björns Eltern klären auf – ob er will oder nicht! "Der Björn ist schon ein sehr spezieller Typ, so ein kleiner Freak, ein bisschen chaotisch", plauderte seine Mutter Beate gegenüber RTL aus. Und auch Björns Vater Werner gab zu: "Er lebt in seiner eigenen Welt. Da muss man auch klarkommen mit. Das ist auch für die Eltern nicht ganz ohne." Näher ins Detail ging er jedoch nicht.

Abschrecken möchten die Eltern des 32-Jährigen ihre potenzielle Schwiegertochter aber nicht. Björns Mutter schob deshalb schnell noch ein Lob an ihren Sohn hinterher: "Es sind schon auch sehr viele positive Seiten an ihm." Bisher scheinen die fünf Single-Frauen, die Björn bei "Bauer sucht Frau" kennenlernt, noch keine Schwächen an ihm entdeckt zu haben. Es bleibt also spannend.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TV NOW.

Anzeige

Instagram / selber.gemacht Björn Diefenbach, Teilnehmer bei "Bauer sucht Frau" 2021

Anzeige

TVNOW Björn Diefenbach, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Michelle, Valeria, Björn, Dani und Kathrin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Anzeige

Glaubt ihr, dass Björns Ecken und Kanten in der Sendung noch zum Vorschein kommen? Ja, ganz sicher. Nein, für mich ist Björn perfekt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de