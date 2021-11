Wann geht es bei Yvonne Pferrer (27) und Jeremy Grube (27) endlich auf die Hochzeits- und Familienplanung zu? Eine Frage, die die Fans des Paares immer wieder brennend interessiert – auf die sie von den beiden ehemaligen Köln 50667-Darstellern aber nie eine eindeutige Antwort bekommen. Und zwar aus gutem Grund. Von gesellschaftlichen Normen wollen sich die Reise-Blogger nicht einschränken lassen. Promiflash verraten sie nun trotzdem einiges über ihre gemeinsame Zukunft: "Wir planen schon, dass man so in drei bis fünf Jahren wirklich in die Familienplanung gehen kann", plaudert Yvonne unter anderem aus.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de