Wie kommt Prinz William (39) und Herzogin Kates (39) neuester Look an? Zugegeben: Wenn die britischen Royals auf öffentlichen Terminen erscheinen, liegt das Augenmerk meist weniger auf ihren Worten und Taten – sondern vielmehr auf ihrem Erscheinungsbild. Die Outfits der Mitglieder des Königshauses sorgen meist für Begeisterung bei den Fans – doch auch Blaublüter vergreifen sich mal im Kleiderschrank. Wozu zählt William und Kates jüngste Garderobe – Wow-Auftritt oder Fashion-Flop?

Das Königspaar war am vergangenen Montagabend bei einem Empfang im Rahmen des UN-Klimakonferenz in Glasgow. Für diesen Anlass haben sich die dreifachen Eltern für Outfits komplett in Blau entschieden. Die 39-Jährige trug ein königsblaues knöchellanges Kleid mit farblich passender Clutch und Pumps. Ihr Gatte entschied sich für einen dunkelblauen klassischen Anzug. Können die Royals mit ihrer Fashionwahl überzeugen?

Williams Vater Prinz Charles (72) und dessen Ehefrau Herzogin Camilla (74) haben sich den beiden farblich angepasst. Auch sie waren bei der Veranstaltung dabei. Unterdessen musste die Queen (95) ihre Teilnahme an dem Klimagipfel aus gesundheitlichen Gründen absagen. Premierminister Boris Johnson (57) gab gegenüber Daily Mail ein Gesundheitsupdate: "Sie muss einfach dem Rat der Ärzte folgen und sich ausruhen. Ich glaube, das ist das Wichtigste."

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei der UN-Klimakonferenz 2021

Anzeige

Getty Images Boris Johnson, Prinz William, Prinz Charles und Herzogin Camilla

Anzeige

Getty Images Boris Johnson und Queen Elizabeth II. im königlichen Audienzzimmer, im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de