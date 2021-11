Haben Anne Wünsches (30) Fans mit ihrer Theorie recht behalten? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist schwanger mit ihrem dritten Kind – es ist der erste gemeinsame Nachwuchs mit ihrem Freund Karim. Da sie erst wenigen Wochen schwanger ist, weiß die Influencerin noch nicht viel über ihr Baby. Trotzdem war ihre Social-Media-Community bis zuletzt sicher, dass sie zwei Jungs bekommt! Zumindest mit einem Gerücht kann Anne jetzt aufräumen...

Die 30-Jährige meldete sich nach ihrem Frauenarzttermin am Dienstag direkt bei ihren Instagram-Followern. "Es ist alles in Ordnung, es ist alles gut – und es sind auch keine Zwillinge! Es ist nur eins", verkündete Anne strahlend. "Den nächsten Termin habe ich in zweieinhalb Wochen, jetzt heißt es wieder lange warten..."

Vermutlich ist es noch zu früh, um das Babygeschlecht mit Sicherheit bestimmen zu können, aber Anne hat da schon so eine Ahnung, was es werden könnte: "Vielleicht, weil ich es mir so sehr wünsche, hab ich das Gefühl, dass es ein Junge wird", munkelte sie gegenüber Promiflash.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2021

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de