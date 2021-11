Cathy Hummels (33) neuester Post spaltet Meinungen im Netz. Die Frau von Fußballstar Mats Hummels (32) teilt in den sozialen Medien immer wieder Einblicke in ihr Leben als Mutter. Für ihren neuesten Schnappschuss mit ihrem dreijährigen Sohn bekam die Kampf der Realitystars-Moderatorin jetzt jedoch ganz schön viel Kritik – einigen Nutzern passte es nicht, dass sie neben dem Kleinen im Bikini posiert.

Auf Instagram teilte die 33-Jährige einen Schnappschuss von ihrem Urlaub mit Ludwig (3) – das Mutter-Sohn-Gespann schien seine Zeit im Schwimmbad eines Wellnesshotels zu genießen. Während einige Nutzer der Influencerin Komplimente für ihr neues Foto machten, waren andere alles andere als begeistert davon. Eine Userin schrieb: "Finde den Kleinen in diesem Bild echt unpassend" – ein weiterer Abonnent stimmte dem zu: "Sexy, aber warum muss das denn mit deinem Sohn sein". Ein paar ihrer Follower sahen das jedoch ganz anders: "So ein wunderschönes Bild" oder auch "Du siehst toll aus", heißt es mitunter in den Kommentaren unter dem Beitrag der Spielerfrau.

Erst vor wenigen Tagen zeigte Cathy das Gesicht ihres Sohnes offen und klar erkennbar auf Instagram. Fans merkten dabei an, dass der Kleine seinem Papa Mats wie aus dem Gesicht geschnitten sei: "Er hat aber die Augen seines Vaters", meinte ein User.

Getty Images Schauspielerin Cathy Hummels

Getty Images Fußballer Mats Hummels, Juni 2021

Getty Images Cathy Hummels bei einem Event in Düsseldorf 2017

