Warum hat es Serkan Yavuz (28) noch einmal ins RTL-Resteparadies gezogen? Der Regensburger startete seine Liebessuche 2019 in der Bachelorette-Staffel mit Gerda Lewis (28). Als er deren Herz nicht erobern konnte, bekam er bei Bachelor in Paradise eine zweite Chance und nutzte sie: Er lernte Carina Spack (25) kennen, mit der er nach der Show eine Beziehung führte. Für die Ewigkeit war die Liebe der zwei aber nicht bestimmt und Serkan ist wieder Single. Warum hat er die Hoffnung trotzdem nicht aufgegeben und sucht schon wieder bei "Bachelor in Paradise" nach seiner Mrs. Right? Promiflash hat nachgefragt...

Auch wenn es zwischen ihm und Carina letztlich nicht geklappt hat, sieht er die Beziehung nicht als Fail an, sondern als Beweis dafür, dass man sich im TV verlieben kann. "Es hat ja beim ersten Mal auch irgendwie geklappt, dass ich Gefühle für jemanden aufbauen konnte", stellte er im Gespräch mit Promiflash klar. Zudem habe er sich in dem Flirtformat auf eine "wunderschöne Reise" fernab der Außenwelt begeben – und genau das weiß er an der Show zu schätzen. "Bei BiP hast du keinen Einfluss von außen, keinen Alltagsstress oder sonst was! Man beschäftigt sich einfach mit der Person, die man mag, lernt sie richtig intensiv kennen und dabei kann etwas sehr, sehr Schönes entstehen", schwärmte der 28-Jährige.

Aber hat Serkan Angst, im "echten" Leben keine passende Frau zu finden? "Klar könnte ich zu Hause auch jemanden kennenlernen, aber ich weiß, wie schön es im Paradies werden kann, also warum nicht ein zweites Mal?", erklärte er seine Sicht der Dinge. Auch wenn viele Zuschauer es nicht verstehen können, sei er von dem "Bachelor in Paradise"-Konzept sehr überzeugt.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf TVNow.

Anzeige

Instagram / carina_spack Serkan Yavuz und Carina Spack

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/serkan___yavuz/ Serkan Yavuz im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de