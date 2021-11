Katie Price (43) bringt erschütternde Details ans Licht! Die britische Reality-TV-Bekanntheit und ihr Sohn Harvey Price (19) sind ein Herz und eine Seele. Durch seine angeborene Behinderung erfordert der junge Mann in seinem Alltag besonders viel Zuwendung und Unterstützung. Bereits im Kindesalter holte sich die Beauty regelmäßig Nannys zur Seite, damit ihr Nachwuchs nie allein ist. Doch unter der Obhut eines Kindermädchens soll es offenbar passiert sein: Harvey wurde als Kleinkind beim Baden gefilmt!

In ihrem Buch Katie Price: Harvey and Me erzählt die 43-Jährige nun von einer Geschichte aus der Vergangenheit, die ihr offenbar keine Ruhe lässt. Demnach soll sich eines von Harveys früheren Kindermädchen schon immer in Katies Gegenwart verdächtig verhalten haben. Als die Nanny dann auch noch zufällig ihr Handy im Hause Price vergaß und die Familie aufforderte, es nicht anzurühren, wurde Katie stutzig. Und tatsächlich: Als Katie das Smartphone genauer unter die Lupe nahm, entdeckte sie mehrere Videoaufnahmen und Fotos von Klein Harvey in der Badewanne.

Was die Tagesmutter dazu brachte, derartige Aufnahmen von dem kleinen Jungen zu machen, ist bis heute unklar. "Am Ende haben wir die Polizei verständigt", verriet Katie. Die Ermittlungen liefen allerdings ins Leere. Konsequenzen hatte die Tat für die Nanny aber dennoch – sie wurde prompt von Katie gefeuert.

Instagram / katieprice Harvey Price, Sohn von Katie Price

Getty Images Katie und Harvey Price bei den National Television Awards in London, September 2021

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

