Netz-Wirrwarr bei Pop-Prinzessin Britney Spears (39). Die Sängerin hat sich nun endlich von der jahrelangen Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) befreien können. 13 Jahre lang bestimmte der US-Amerikaner über das Leben seiner Tochter, ihre Mutter Lynne Spears unterstützte die 39-Jährige bislang öffentlich. Nun meldete sich Britney mit einem emotionalen Statement im Netz, enthüllte krasse Familiendetails, die den mütterlichen Support infrage stellen – und löschte den Beitrag anschließend wieder.

Am Dienstagabend postete die Blondine auf ihrem Instagram-Profil das Zitat: "Das gefährlichste Tier der Welt ist eine schweigende, lächelnde Frau." Britney enthüllte unter ihrem Beitrag, dass nicht etwa ihr Vater, sondern ihre Mutter damals die Idee für die Vormundschaft hatte. "Ich werde diese Jahre nie mehr zurückbekommen. Sie hat heimlich mein Leben zerstört. […] Du weißt genau, was du getan hast", beschuldigte sie ihre Mutter Lynne. Ihr Vater sei hingegen nicht schlau genug gewesen, um an eine Vormundschaft zu denken.

Im ersten Teil ihres langen Statements erklärte die "Toxic"-Interpretin noch, dass sie aktuell endlich wieder strahle und froh sei, dass das "Familienbusiness" endlich aus ihrem Leben vertrieben wurde. Britney ließ dabei jedoch offen, wen sie damit konkret meint. Die Künstlerin erklärte außerdem, dass einige Personen ihre Enthüllung sicher als "gemein" empfinden würden, das würde ihr aber nichts ausmachen. Wieso sie ihren Post anschließend löschte, ist bislang unklar.

Rachpoot/MEGA Jamie und Britney Spears, November 2008

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Britney Spears

Getty Images Britney Spears, August 2016 in New York City

