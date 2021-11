Jamie Spears (69) steht jetzt offenbar voll und ganz hinter seiner Tochter. Der Vater von Pop-Prinzessin Britney Spears (39) hatte Mitte August plötzlich mitgeteilt: Er tritt nach 13 Jahren als Vormund seiner Tochter zurück. In einer Gerichtsanhörung im November soll nun entschieden werden, ob die Sängerin die komplette Kontrolle über ihr Leben zurückerhält oder ob ein neuer Verwalter eingesetzt wird. Noch vor der Verhandlung meldete sich nun Jamie zu Wort: Er möchte, dass die Vormundschaft ein endgültiges Ende findet!

Das geht aus Rechtsdokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Darin spricht sich der US-Amerikaner für ein "vollständiges Ende" aus. "[Er] liebt und unterstützt seine Tochter bedingungslos. Jamie wird alles tun, was er kann, um sie zu schützen und für sie zu sorgen. In den letzten 13 Jahren beinhaltete das, ihr Vormund zu sein. Jetzt bedeutet es, ihre Vormundschaft zu beenden", heißt es in den Papieren. Der Dreifachvater verlangt außerdem keine weitere Entschädigung oder einen Freispruch für das, was während der vergangenen Jahre alles geschah.

Laut dem offiziellen Schreiben soll der 69-Jährige sogar dazu bereit sein, alle seine Akten über die Vormundschaft "im Sinne völliger Transparenz" zu übergeben, um das Kapitel offiziell abzuschließen. "Er besteht darauf, dass die Art und Weise, wie er Britneys Nachlass verwaltet hat, immer in ihrem besten Interesse war", ist noch in den Dokumenten zu lesen.

MEGA Sängerin Britney Spears

Rachpoot/MEGA Jamie und Britney Spears, November 2008

Getty Images Jamie Spears, Britney Spears' Vater

