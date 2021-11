Lil Nas X genießt sein Single-Leben in vollen Zügen! Nur einen Monat nach seinem Liebes-Outing gab der Rapper im September bekannt, dass er und sein Partner wieder getrennte Wege gehen. Kurz darauf hatte der "Old Town Road"-Interpret enthüllt, dass es sich bei seinem Verflossenen um den Tänzer Yai Ariza handelt. Der Beziehung trauert der Musiker aber wohl nicht mehr allzu sehr nach – Lil Nas X liebe nämlich seine Zeit als Single!

Gegenüber dem WSJ. Magazine betonte der 22-Jährige, wie sehr er es liebe, solo zu sein. "Es ging mir noch nie so gut", verriet er. Die Trennung von seinem Freund habe ihm dabei geholfen, sich zu öffnen – das habe ihn scheinbar auch musikalisch sehr vorangebracht. "Ich war dazu in der Lage, echte Geschichten über mein Leben zu schreiben und sie in meine Musik einfließen zu lassen", gab Lil Nas X preis. Ins Datingleben wolle er aber noch nicht wieder eintauchen – dafür sei er noch nicht bereit.

Eventuell könnte das aber auch damit zusammenhängen, dass der Muskelmann bis vor Kurzem noch intensive Gefühle für seinen Ex-Freund hegte. "Ich bin immer noch sehr verliebt, ich versuche, damit umzugehen... Wenn es sein soll, wird es in der Zukunft passieren, das Leben ist lang", gab er Anfang Oktober in der Radioshow SiriusXM Hits 1 LA zu.

Instagram / yai_ariza Yai Ariza und Lil Nas X im September 2021

Getty Images Lil Nas X im November 2021 in New York City

Instagram / yai_ariza Yai Ariza und Lil Nas X

