Jamie Chung (38) genießt eine kurze Mama-Auszeit! Ende Oktober hatte die Schauspielerin große Neuigkeiten verkündet: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Bryan Greenberg (43) durfte sie Zwillinge auf der Welt begrüßen – ohne dass zuvor überhaupt bekannt gewesen war, dass die beiden Eltern werden. Seitdem genießt die frischgebackene Mutter ihr neues Leben. Doch anlässlich einer Premiere tauschte Jamie nun die Wickeltasche gegen ein schickes Outfit!

Aktuelle Bilder zeigen die 38-Jährige am Montag bei der Premiere von "Dexter: New Blood" in New York City. Für das Event wählte die "Hangover"-Darstellerin einen zitronengelben Blazer mit passender Bügelfaltenhose – das grelle Oversize-Outfit kombinierte sie mit einem blauen BH und farblich passenden Schuhen sowie Täschchen.

Jamies Fans zeigten sich auf Instagram begeistert von dem Look. Zu einem Foto ihres Auftritts verriet die US-Amerikanerin dort zudem, wie sehr sie sich über ihre Rolle in der Crime-Serie freue: "Vor zehn Jahren war ich von 'Dexter' fasziniert und jetzt habe ich das Privileg, Molly Park zum Leben zu erwecken. Danke!"

Instagram / jamiejchung Jamie Chung und ihr Baby im Oktober 2021

Getty Images Jamie Chung bei der Premiere von "Dexter: New Blood"

Getty Images Jamie Chung bei der Premiere von "Dexter: New Blood" in New York

