Mariah Carey (51) gehört für viele zu Weihnachten wie der Christbaum und die Geschenke. Mit ihrem Hit "All I Want For Christmas Is You" bringt sie jährlich Menschen auf der ganzen Welt in Weihnachtsstimmung – doch das ist nicht der einzige Song, mit dem die Popdiva die besinnlichen Tage in diesem Jahr einläuten will: Jetzt verkündete Mariah, dass sie einen brandneuen Weihnachtshit auf den Markt bringt.

Auf Instagram gab die Sängerin ihren Fans bereits einen kleinen Vorgeschmack für ihren neuen Song "Fall In Love At Christmas", der am 5. November erscheinen soll. Für das Lied holte sie sich tatkräftige Unterstützung von ihren Gesangskollegen Kirk Franklin (51) und Khalid (23). Mariah ist wahrlich die Königin des Weihnachtsfests – im vergangenen Jahr veranstaltete die Musikerin sogar ein großes Weihnachtsspecial, das auf Apple TV+ gestreamt wurde. Daran nahmen diverse große Stars wie Ariana Grande (28), Jennifer Hudson (40) und Snoop Dogg (50) teil.

Auch in diesem Jahr scheint die Ex von Nick Cannon (41) wieder ein großes Spektakel geplant zu haben: Auf Instagram teilte sie ein Bild einer Filmklappe und schrieb dazu: "Die Magie geht weiter" und verlinkte den offiziellen Account von Apple TV+. Wer neben Khalid und Kirk bei der diesjährigen Show mit dabei sein wird ist bisher nicht bekannt.

ActionPress Ariana Grande, Mariah Carey und Jennifer Hudson bei Mariah Careys Weihnachts-Special 2020

Getty Images Sänger Kirk Franklin bei den BET Awards 2021

Getty Images Sänger Khalid beim iHeartRadio Music Festival 2021

