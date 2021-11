Wunderbare Neuigkeiten von Scott Speedman (46) und seiner Partnerin Lindsay Rae Hofmann! Der Grey's Anatomy-Darsteller und seine Liebste haben in den vergangenen Monaten der Geburt ihres ersten Kindes entgegengefiebert – und in Sachen Entbindung hatte das Paar ganz genaue Vorstellungen: Die beiden wollten ihre Tochter nämlich in den eigenen vier Wänden zur Welt bringen. Und jetzt war es auch schon so weit: Scott und Lindsays kleines Töchterchen ist da!

Das gaben die stolzen Eltern jetzt auf ihren Instagram-Profilen bekannt. "Unsere wunderschöne Tochter wurde am 26. Oktober um 8:33 Uhr zu Hause geboren und wog 2.993 Gramm", betonte Lindsay im Netz. Zudem teilten sowohl die frischgebackene Mutter als auch der Vater erste Schnappschüsse von dem jüngsten Familienmitglied: Auf den Fotos kuschelt sich die Kleine beispielsweise an Lindsays Brust oder schläft neben Scott.

Scott und Lindsay verrieten sogleich auch den Namen ihres kleinen Wunders: Ihre Tochter hört auf den klangvollen Namen Pfeiffer Lucia Speedman. "Pfeiffer, damit sich ihr Herz immer mit der Natur und dem Meer verbunden fühlt – und Lucia, damit sie für immer unser kleines Licht ist", erklärte die frischgebackene Mutter. Wie gefällt euch der Babyname? Stimmt ab!

Instagram / scottspeedman Scott Speedman mit seiner Tochter im November 2021

Instagram / scottspeedman Scott Speedman mit seiner Freundin Lindsay Rae Hofmann

Instagram / lindsayraehofmann Scott Speedman und seine Partnerin Lindsay

