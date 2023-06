Scott Speedman und seine Lindsay Rae haben sich verlobt!

Scott Speedman (47) hat die Frage aller Fragen gestellt! Seit 2017 geht der Schauspieler mit seiner Partnerin Lindsay Rae Hofmann durchs Leben. Im November 2021 durften er und die Designerin dann ihre erste Tochter Pfeiffer Lucia auf der Welt begrüßen. Seitdem schweben die beiden im absoluten Familienglück – und wollen ihre Liebe nun offenbar auch offiziell besiegeln: Scott und Lindsay haben sich verlobt!

Das verkündet Lindsay überglücklich auf Instagram. "Ja", schreibt sie mit einem Unendlichkeitszeichen schlicht zu den süßen Verlobungsbildern, die die Turteltauben über das ganze Gesicht strahlend vor einer schönen Kulisse zeigen. Besonders der Ring, den Scott für seine Liebste ausgesucht hat, steht dabei im Vordergrund – er ist auch wirklich nicht zu übersehen! An Lindsays Ringfinger funkelt ein goldener Klunker mit einem riesigen Diamanten.

Die User in den Kommentaren sind ganz begeistert von dem Antrag des Grey's Anatomy-Darstellers und überhäufen die frisch Vermählten mit Glückwünschen. "Wunderschöne Nachrichten! So aufgeregt und begeistert für euch beide", freut sich ein Nutzer. "Ich habe ihm seit 'Felicity' die Daumen gedrückt. Ich bin so froh, dass er seine perfekte Partnerin gefunden hat", schwärmt ein Fan des Serienstars.

Anzeige

Instagram / scottspeedman Scott Speedman mit seiner Freundin Lindsay Rae Hofmann

Anzeige

Instagram / lindsayraehofmann Scott Speedman und seine Verlobte Lindsay, Juni 2023

Anzeige

Instagram / lindsayraehofmann Scott Speedman mit seiner Verlobten, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de