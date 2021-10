Scott Speedman (46) und seine Partnerin Lindsay Rae Hofmann sind schon bald zu dritt! Der Grey's Anatomy-Darsteller und die Designerin haben im Mai 2021 eine besonders erfreuliche Neuigkeit bekannt gegeben: Das Paar erwartet erstmals Nachwuchs – und zwar eine kleine Tochter. Inzwischen haben sich die werdenden Eltern auch schon Gedanken zur Art und Weise der Entbindung gemacht: Scott und Lindsay planen eine Hausgeburt!

In dem US-amerikanischen TV-Format "The Drew Barrymore Show" plauderte Scott jetzt mit Drew Barrymore (46) offen und ehrlich über die Geburtspläne. "Wir machen es zu Hause. Wir werden versuchen, das Kind zu Hause zur Welt zu bringen", erzählte der 46-Jährige. Deshalb bereite er sich bereits auf die Hausgeburt vor – beispielsweise habe er schon eine spezielle Wanne besorgt. "Jetzt bin ich dafür zuständig, [die Wanne] aufzublasen und Wasser einzulassen und all diese Dinge. Das ist schon eine seltsame Erfahrung, wenn ich ehrlich bin", betonte er.

Dabei dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis Scott und Lindsay ihre kleine Tochter in den Armen halten. "Ich weiß, dass es jeden Tag so weit sein könnte", stellte der You-Darsteller nämlich klar und verdeutlichte zudem: "Ich schaue ständig auf mein Handy, wenn ich weg bin."

