Interessanter Newcomer bei der Netflix-Hitserie You! Das Format dreht sich um den charmanten, aus New York stammenden Buchhändler Joe Goldberg, der von Gossip Girl-Star Penn Badgley (33) gespielt wird. Schönling Joe entpuppt sich im Laufe der Handlung jedoch als krankhafter Stalker mit blutiger Vergangenheit. Jetzt soll ein weiterer Hottie in Staffel drei für Schwung sorgen – Scott Speedman (45) wurde jüngst als neue Besetzung bekannt gegeben.

Der 45-jährige Schauspieler wird bei der Stalker-Serie in die Rolle des Matthew schlüpfen. Wie Deadline berichtet, handelt es sich dabei um einen mysteriösen und erfolgreichen CEO, der bereits verheiratet und Vater ist. Scott kommt dem einen oder anderen sicher bekannt vor – er spielte unter anderem viermal Michael Corvin in der "Underworld"-Reihe neben Kate Beckinsale (47). Ebenfalls eine Hauptrolle hatte er in den Serien "Felicity" und "Animal Kingdom".

Scott ist aber nicht der einzige Cast-Zuwachs. Auch Travis Van Winkle (37) und Shalita Grant (32) werden bei den neuen Folgen mit von der Partie sein. Travis kennt man durch Gastauftritte in den Serien O.C. California, 90210, 2 Broke Girls und "Malcom Mittendrin". Kollegin Shalita dagegen überzeugte in größeren Rollen bei "NCIS: New Orleans" oder Bones.

Getty Images Schauspieler Scott Speedman

Getty Images Shalita Grant, Schauspielerin

Getty Images Travis Van Winkle, Schauspieler

