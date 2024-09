Scott Speedman und seine Lindsay sind erneut Eltern geworden

Scott Speedman (49) und seine Verlobte Lindsay Rae Hofmann könnten wohl nicht glücklicher sein: Der Schauspieler und die Designerin durften kürzlich ihr zweites Kind auf der Welt willkommen heißen – einen Sohn namens Indy. Die freudige Nachricht verkündet die stolze Mama via Instagram. "Unser wunderschöner Junge ist da", schreibt sie zu ein paar süßen Schnappschüssen des Neugeborenen und ihrer Familie. Dazu verrät die US-Amerikanerin, dass der Kleine bereits Anfang des Monats geboren wurde: "Du kamst am Tag nach dem Geburtstag deines Vaters und an deinem offiziellen Geburtstermin, dem 2. September um 7:12 Uhr, mit einem überraschenden Gewicht von 3628 Gramm."

Die frischgebackenen Zweifach-Eltern sind total happy und erfüllt, wie Lindsay weiter betont: "Unsere Herzen sind förmlich übergelaufen und wir haben uns unsterblich verliebt. Du kamst schnell und stürmisch. [...] "Wir lieben dich, Indy-Käfer." Auf einem der Fotos ist ihre Tochter Pfeiffer Lucia zu sehen, die ihren neuen Bruder liebevoll küsst – die Zweijährige scheint ihr Brüderchen auch schon in ihr Herz geschlossen zu haben. Weitere Bilder zeigen die glückliche Familie zusammen, darunter einen Moment, in dem Scott und Lindsay ihren Sohn gemeinsam im Arm halten und sich dabei anlächeln.

Fans und Freunde überschütten das Paar mit Glückwünschen zu ihrem zweiten Babyglück. "Ich freue mich so für euch! Ein Engel! Willkommen kleiner Mann!" und "Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden! Was für ein perfekter kleiner Junge!", kommentierten zwei User auf Instagram. Scott und Lindsay sind seit 2017 ein Paar und haben sich im Juni 2023 verlobt – der Kanadier machte seiner Liebsten während eines Spaziergangs in der Natur einen Antrag. Ihre zweite Schwangerschaft hatten die beiden im März angekündigt: "Neues Baby kommt bald."

Instagram / lindsayraehofmann Lindsay Rae Hofmann mit ihren Kids

Instagram / lindsayraehofmann Scott Speedman und seine Verlobte Lindsay, Juni 2023

