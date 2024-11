Scott Speedman spricht offen über Hausgeburt seines Sohnes

Scott Speedman (49), bekannt aus der Serie Grey's Anatomy, hat kürzlich in der Sendung "Late Night with Seth Meyers (50)" über die Geburt seines zweiten Kindes gesprochen. Gemeinsam mit seiner Verlobten Lindsay Rae Hofmann hat er seinen Sohn Indy in einem etwas ungewöhnlichen Umfeld willkommen geheißen: bei einer Hausgeburt in einem aufblasbaren Plastikpool. "Es war einfach urkomisch", scherzte Scott über die Szenerie und erklärte: "Wir haben diese Plastikwanne gemietet. Ich war mit ihr in der Wanne, während zwei Leute, die wir kaum kannten, über die Wanne wachten. Man kennt sie kaum. Und sie sind in deinem Haus und du bist einfach nur müde."

Während des Interviews erzählte Scott, dass der Pool aus praktischen Gründen verwendet wurde, da er größer und aufblasbar war. Der Schauspieler schilderte amüsiert, dass er während der schmerzhaften Wehen seiner Verlobten mit dem Aufpumpen der Wanne beschäftigt war. Im Nachhinein bereue er die Wahl der gemieteten Plastikwanne. "Wir hätten einfach unsere Wanne benutzen sollen. Wir haben eine tolle Wanne unten", beteuerte er.

Im September hatte Lindsay auf Instagram die Geburt ihres Sohnes Indy bekanntgegeben. "Unser wunderschöner Junge ist hier", schrieb sie zu schwarz-weißen Familienfotos und schwärmte weiter: "Unsere Herzen sind förmlich explodiert und wir haben uns unsterblich verliebt. Du kamst schnell und stürmisch." Indy wurde am 2. September um 7:12 Uhr geboren und gesellt sich zu seiner vierjährigen Schwester Pfeiffer Lucia. Scott und Lindsay sind seit mehreren Jahren ein Paar und verlobten sich im Juni des vergangenen Jahres.

Getty Images Scott Speedman, Schauspieler

Instagram / lindsayraehofmann Scott Speedman und Lindsay Rae Hofmann mit ihrem Sohn Indy Roy

