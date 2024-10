Scott Speedman ist bei Operationsszenen noch immer aufgeregt

Wenn Scott Speedman (49) in seiner Rolle als "Dr. Nick Marsh" im OP-Saal steht, geht es in der Realität natürlich nicht um Leben und Tod – aber trotzdem ist der Schauspieler jedes Mal aufs Neue aufgeregt. Im Interview mit Entertainment Weekly gesteht er, dass seine Rolle als Arzt bei Grey's Anatomy makellos sein müsse und auch wenn er nicht wirklich operiert, solle doch alles so realitätsnah wie nur möglich dargestellt sein. Darauf achte nicht nur er selbst – auch am Set sei er ständig unter strenger Beobachtung. "Da gibt es eine Dame, die mich jedes Mal anschreit, wenn ich eine Operationsszene mache", erzählt er lachend.

Da seien nämlich viele Kleinigkeiten, die er beim Dreh vermasseln könnte: "Es geht darum, wie ich etwas halte oder etwas nicht richtig mache." Seine Beobachterin lasse ihm keinen Fehler durchgehen: "Sie kommt dann herüber und schlägt auf deine Hand und sagt: 'Du machst das nicht richtig.'" Obwohl er selbst jede Szene sehr ernst nehme, würde es dem 49-Jährigen manchmal schwerfallen, dass ihm in diesen Situationen kein Lachen herausrutscht: "Du versuchst den [medizinischen] Dialog zu führen – von dem du keine Ahnung hast – und dabei ein ernstes Gesicht zu behalten."

2018 stand der Kanadier erstmals für die Krankenhausserie vor der Kamera. Seither ist aber auch privat viel bei ihm passiert. Vor wenigen Wochen wurde der "Animal Kingdom"-Darsteller zum zweiten Mal Papa! Ende vergangenen Monats verkündete seine Verlobte Lindsay Rae Hofmann die wunderbare Nachricht über die Geburt ihres neuen Familienmitglieds auf Instagram. "Unser wunderschöner Junge ist da", schrieb die US-Amerikanerin zu ein paar niedlichen Schnappschüssen des Neugeborenen und ihrer Familie.

Getty Images Scott Speedman im Januar 2019 in Park City

Instagram / lindsayraehofmann Scott Speedman und Lindsay Rae Hofmann mit ihrem Sohn Indy Roy

