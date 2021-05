Scott Speedman (45) wird erstmals Vater! Der Schauspieler erlangte durch seine Rolle in der Serie "Felicity" im Jahr 1998 größere Bekanntheit. Seitdem wirkte er stets an namhaften Produktionen mit – und wird demnächst sogar in der dritten Staffel von You zu sehen sein. Auch in der Liebe läuft es bei dem Briten rund: Seit 2017 ist er nun schon mit der Designerin Lindsay Rae Hofmann in einer Beziehung. Jetzt geht das Paar den nächsten Schritt: Scotts Liebste ist schwanger!

Die frohe Neuigkeit verkündete die 30-Jährige jetzt mit einem zuckersüßen Post auf Instagram. Auf der Aufnahme setzt die Mutter in spe ihren Babybauch in Szene. Das Geschlecht des Kindes verriet Lindsay ihren Fans ebenfalls unter dem Schnappschuss. "In voller Blüte. Babygirl Speedman kommt bald", betitelte sie den Beitrag und gab damit offiziell bekannt, dass die Turteltauben ein Mädchen erwarten.

Die Fans des Paars sind von dieser süßen Nachricht restlos begeistert. In den Kommentaren bekommt die werdende Mutter zahlreiche Glückwünsche. Auch ihre Kollegen lassen es sich nicht nehmen, unter dem Beitrag zu gratulieren. "Du Schöne", schrieb beispielsweise die Supernatural-Darstellerin Ruth Connell. Die Moderatorin Brandi Milloy richtete ebenfalls liebe Worte an die beiden: "Oh, ich freue mich so sehr für euch."

Anzeige

Instagram / lindsayraehofmann Lindsay Ray Hofmann, Freundin von Scott Speedmann

Anzeige

Instagram / lindsayraehofmann Scott Speedman und seine Partnerin Lindsay

Anzeige

Instagram / lindsayraehofmann Scott Speedman und seine Partnerin Lindsay

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de