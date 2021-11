In Deutschland ist The Masked Singer derzeit in vollem Gange. Auch die US-amerikanische Version der beliebten Gesangs- und Ratesendung findet aktuell statt. Der Host der amerikanischen Ausgabe ist Nick Cannon (41) – und zu der Stammbesetzung der Ratejury gehören die Musiker Robin Thicke (44) und Nicole Scherzinger (43) sowie Comedian Ken Jeong (52) und Schauspielerin Jenny McCarthy (49). Doch wer versteckte sich unter einem der Kostüme? Honey Boo Boo (16) und ihre Mama June (42)!

Die beiden Toddlers and Tiaras-Stars stießen erst in der aktuellen Folge der Show des Fernsehsenders Fox dazu – Mutter und Tochter kamen als Neu-Kandidaten mit einer sogenannten Wildcard. Honey Boo Boo aka Alana und June waren als ein gigantischer Strandball verkleidet und performten Miley Cyrus (28)' Hit "Party In The USA"! Keiner hatte mit den beiden gerechnet: Unter dem Kostüm wurden unter anderem Kim (41) und Khloe Kardashian (37) oder die Jersey Shore-Stars Snooki (33) und Jenni "JWoww" Farley vermutet. Die Namen der beiden Realitystars fielen jedoch nicht!

Wirklich überzeugen konnten Honey Boo Boo und ihre Mutter aber nicht, zumal ihre Identität gleich nach ihrem ersten Auftritt offenbart wurde. Die Gesangsleistung des Mama-Tochter-Gespanns wurde auch nicht gerade gefeiert: "Das war die schlechteste Performance, die ich jemals in dieser Show gesehen habe", urteilte ein Fan auf Twitter harsch. "So mies – schickt sie einfach gleich ohne Voting nach Hause", forderte eine andere Userin der Plattform.

Getty Images Nick Cannon, Comedian

Getty Images Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger und Robin Thicke, 2019

Getty Images June Shannon mit ihrer Tochter Honey Boo Boo bei der Premiere von "Marriage Bootcamp", 2015

