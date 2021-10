Vom Container in die Wüste: Ina Aogo (32) und ihr Ehemann Dennis Aogo wandern aus! Im vergangenen August wagte die Spielerfrau den Schritt ins Reality-TV und wurde mit ihrer Teilnahme bei Promi Big Brother einem noch größeren Publikum bekannt. Die zweifache Mama konnte sich im TV-Knast mal von einer ganz anderen Seite präsentieren. Nun will sich Ina aber wieder zu hundert Prozent auf ihre kleine Familie konzentrieren – und dabei verschlägt es sie und ihren Mann Dennis nach Dubai!

Wie Ina nun gegenüber Bild bestätigte, geht es für sie und ihre Familie – wie viele Influencer-Kollegen vor ihnen – schon heute in die sonnige Metropole in den arabischen Emiraten. Neben ihrem Hund Django wird auch ihr Welsh-Pony Bobby mit umgesiedelt! "Bobby muss geflogen werden und kommt erst im Januar nach. Wir müssen erst mal einen Stall für ihn suchen. Unsere Tochter Payten hat das Pony erst im November letzten Jahres bekommen. Für mich ist Bobby wie ein Familienmitglied. Ich kann ihn hier nicht zurücklassen", erklärte die 32-Jährige. Ihr Ehemann sei damit zunächst gar nicht einverstanden gewesen – denn Bobbys Flug sei teurer als der Ponykauf selbst!

Doch wieso haben sich die Aogos überhaupt für Dubai entschieden? Tatsächlich steht der Entschluss schon seit Anfang des Jahres fest – weit vor Inas Reality-TV-Debüt. Im Lockdown hätten sie ein wenig herumgesponnen und dann Nägel mit Köpfen gemacht: "Wir wollten einfach mal etwas Verrücktes ausprobieren. Wir waren ja öfter in Dubai. Es hat aber gedauert, bis wir diesen Prozess im Herzen abgeschlossen hatten. Den Weg sind wir in den letzten Monaten gegangen", erklärte Ina. Noch sei so ein Ortswechsel kein Problem, da ihre Kids noch nicht die Schule besuchen. Das sichere Ambiente der City sei auch ein weiterer Grund für den Umzug.

Instagram / dennisaogo Ina und Dennis Aogo mit ihren Kindern Payten Rose und Princeten True

Instagram / inaaogo Ina Aogo, Influencerin

Instagram / inaaogo Ina, Dennis und Payten Rose Aogo

