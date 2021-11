Ashley Cain (31) sieht sich erneut mit traurigen Neuigkeiten konfrontiert. Der Reality-TV-Star musste in diesem Jahr bereits Abschied von seiner acht Monate alten Tochter Azaylia nehmen, nachdem sie schwer an Leukämie erkrankt war. Seitdem kämpfen sich er und seine Freundin Safiyya Vorajee (34) in den Alltag zurück – doch nun traf den Sportler ein weiterer Schicksalsschlag: Ashleys Großmutter ist verstorben.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Freundin des britischen Ex on the Beach-Stars ein älteres Foto der Seniorin und dem Töchterchen des Paares und teilte der Community mit, dass nun ein weiteres Familienmitglied von den Cains die Erde verlassen hat. "Ruhe in Frieden, Oma Cain. Die letzten Tage waren eine schwere Zeit für unsere Familie. Oma hat gestern Abend ihre Engelsflügel bekommen. Flieg hoch. Wir lieben dich", schrieb sie zu dem Post.

Der Tod seines Babys ist gerade einmal sechs Monate her und Ashley versucht zu lernen, mit der Trauer umzugehen. Er und seine Freundin Safiyya gründeten bereits eine Stiftung, um ihrem Baby zu gedenken und auf die seltene Krankheit aufmerksam zu machen.

Anzeige

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain und seine mittlerweile verstorbene Tochter Azaylia

Anzeige

Instagram / mrashleycain Azaylia Cain, Tochter von Ashley Cain

Anzeige

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain und seine Partnerin Safiyya mit ihrer Tochter Azaylia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de