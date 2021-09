Ashley Cain (30) und Safiyya Vorajee (34) wollen sich nun für andere einsetzen. Mitte August bekam das Paar zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Doch nur zwei Monate nach ihrer Geburt wurde bei der kleinen Azaylia Diamond eine seltene und sehr aggressive Form von Leukämie diagnostiziert. Acht Monaten lang kämpfte der Säugling gegen seine Krankheit, bevor er dieser im April erlag. Jetzt gründeten die trauernden Eltern im Namen ihres Babys eine wohltätige Stiftung.

Wie der 30-Jährige nun gegenüber The Sun verriet, wollen er und seine Freundin mit der "The Azaylia Foundation" unter anderem Eltern auf die Symptome der seltenen Krankheit aufmerksam machen. "Wir wollen Azaylias Vermächtnis ehren, um anderen zu helfen. Es geht darum, Kindern und ihren Familien durch die schlimmste Zeit ihres Lebens zu helfen", erklärte der ehemalige Fußballspieler. Durch Spendenaktionen im Netz wolle der Ex on the Beach-Star Geld sammeln, um Menschen mit ähnlichen Schicksalen finanziell unterstützten zu können.

Die Stiftung sowie die Sammelaktionen würden den Eltern nach dem Tod ihres Babys zudem einen neuen Sinn im Leben geben. "Im Namen von Azaylia anderen Kindern zu helfen, bedeutet uns mehr als die Luft in unseren Lungen", versicherte der Brite. Deswegen hätte das Paar auch keinen Penny des gesammelten Geldes in seine eigene Tasche gesteckt. "Wir werden es stattdessen verwenden, um anderen, die weniger Glück haben, [...] zu helfen", fuhr Ashley anschließend fort.

Anzeige

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia

Anzeige

Instagram / mrashleycain Safiyya Vorajee und Ashley Cain im August 2021

Anzeige

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Familie im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de