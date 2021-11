Drew Barrymore (46) hat offenbar keine Angst vor kräftigen Farben. Die Schauspielerin ist schon lange nicht mehr nur für ihre Kinoerfolge bekannt. Sie begeistert ihre Fans zum Beispiel auch im TV mit der "The Drew Barrymore Show" und brachte vor Kurzem sogar ihre eigenen Küchengeräte auf den Markt. Nun steht mit einem Lifestyle-Buch ein neues Projekt der "50 erste Dates"-Darstellerin in den Startlöchern. Doch als sie dafür Werbung machen will, wird nicht ihr Buch zum Gesprächsstoff, sondern ihre auffällige, bunte Küche!

Auf Instagram teilte die 46-Jährige ein kurzes Video, in dem sie zusammen mit der Köchin Pilar Valdes ihr gemeinsames Buch "Rebel Homemaker" vorstellt. Das Besondere an dem Clip: Drew und Pilar stehen in einer fast komplett rosafarbenen Küche mit einer farblich passenden Blumentapete – von der die Fans total begeistert sind. "Oh mein Gott, ich liebe diese Küche einfach" oder "Die Küche sieht so süß aus" lauten nur zwei von etlichen Kommentaren.

"Pilar und ich in unserer sehr rosafarbenen Küche mit unserem pfirsichfarbenen Buch", scherzt auch Drew in ihrem Post – und spielt darauf an, dass das Buchcover farblich perfekt zu der ungewöhnlichen Küche passt. Ob es sich dabei allerdings tatsächlich um Drews eigene Küche handelt, ist nicht klar. Wie gefällt euch die Küche ganz in Rosa? Stimmt ab!

Getty Images Drew Barrymore, Hollywoodstar

Getty Images Drew Barrymore im September 2020 in New York City

Getty Images Drew Barrymore bei einer Spendengala im November 2019

