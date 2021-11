Für Hailey Bieber (24) kam Aufgeben nicht infrage! Vor wenigen Wochen feierten das Model und sein Ehemann Justin Bieber (27) ihren dritten Hochzeitstag. Doch ganz so selbstverständlich ist das nicht, denn das Paar hatte bereits zu Beginn seiner Beziehung mit Problemen zu kämpfen: 2019 begab sich Justin aufgrund von Depressionen in Therapie. Wie Hailey jetzt klarstellte, stand für sie von Anfang an fest, dass sie ihrem Liebsten in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen würde.

"Ich wusste ganz genau, dass ich diesen Menschen schon sehr lange liebe und dass es nicht der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, ihn aufzugeben", erzählte die 24-Jährige in dem Podcast "In Good Faith with Chelsea & Judah Smith". Sie sei einfach nicht der Typ Mensch, der jemanden in der schlimmsten Zeit seines Lebens allein lassen würde. Zudem hätte sie das Justin niemals antun können. "Also wollte ich durchhalten, egal wie das Ergebnis aussehen würde", verriet Hailey.

Das Durchhalten scheint sich gelohnt zu haben. Der "Peaches"-Interpret verkündete in seiner neuen Amazon-Prime-Doku Justin Bieber: Our World, dass er sich ein Baby mit seiner Liebsten wünsche. Wenn es nach ihm ginge, würden er und Hailey noch Ende des Jahres ihre Familienplanung in die Tat umsetzen.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Juni 2021

Getty Images Justin und Hailey Bieber auf der Met Gala 2021

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

