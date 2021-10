Sänger Justin Bieber (27) und Model Hailey (24) sind seit mittlerweile drei Jahren verheiratet. Zuletzt waren sie gemeinsam auf der Met Gala zu sehen. Dort heizten sie die Gerüchteküche ordentlich an! Justin legte seine Hand auf Haileys Bauch, woraufhin Fans über eine mögliche Schwangerschaft spekulierten. Die beiden äußerten sich jedoch nicht dazu. In einer neuen Doku spricht Justin jetzt aber ganz offen über die Familienplanung mit Hailey.

Der "Baby"-Interpret habe für 2021 noch viel vor und möchte sich weiterhin Ziele setzen. Eines sei für ihn aber besonders wichtig. "Ich will sichergehen, dass meine Familie an erster Stelle kommt, und hoffentlich werden wir bald ein Kind zeugen", erzählt Justin in der Amazon-Prime-Doku "Justin Bieber: Our World". Hailey scheint davon etwas überrumpelt zu sein und fragt: "Noch 2021?" Justin erläutert daraufhin, dass er Ende 2021 meine und fügt hinzu: "Wann fangen wir an?"

Neben seiner Familienplanung ist Justin auch mit seiner Businessplanung beschäftigt. Kürzlich gab er bekannt, dass er genauso wie Musik-Kollege Jay-Z (51) in den Cannabismarkt einsteigen will. Ihm sei es wichtig, den Menschen zu helfen, die sich durch die Wirkung der Pflanze besser fühlen würden.

Getty Images Justin Bieber und seine Frau Hailey auf dem roten Teppich

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

