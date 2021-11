Wie soll ihr Hochzeitsfest gefeiert werden? Kristen Stewart (31) erfreute ihre Fans jüngst mit einer höchst freudigen Neuigkeit: Die Schauspielerin hat sich verlobt – und zwar mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer. Die beiden sind mittlerweile seit gut zwei Jahren ein Paar und total glücklich miteinander – halten ihr Privatleben jedoch weitestgehend geheim. Auch die Details ihrer anstehenden Vermählung behielt sich die Twilight-Darstellerin bisher für sich. Aber jetzt offenbart Kristen doch, wie ihre Traumhochzeit aussehen sollte.

"Das Essen ist für mich das Wichtigste", verrät Kirsten in der "The Howard Stern Show" schmunzelnd. Details wie Blumen oder sonstiger "Kram" seien hingegen für die Beauty zweitrangig. Auch eine mögliche Hochzeitslocation scheint die Schauspielerin schon im Blick zu haben: "Ich möchte an einem Ort wie Topanga heiraten", erzählt die gebürtige Kalifornierin. Topanga ist übrigens ein Örtchen in den Bergen von Santa Monica.

Und noch eine spannende Information über das Hochzeitsfest enthüllte Kristen in dem Interview: Ihr Outfit und das Styling sollten möglichst lässig sein! "Es muss schon bequem sein!", kündigt sie an. Aber wie bequem? Kristen plane demnach, in einem "alten T-Shirt" und "barfuß" zu heiraten – bei den Schuhen, die sie zwischendurch tragen möchte, lege sie allerdings schon großen Wert darauf "ihr bestes Paar" anzuziehen.

ActionPress Dylan Meyer und Kristen Stewart, Los Feliz, September 2019

Backgrid Kristen Stewart und Dylan Meyer in Los Angeles

Backgrid Kristen Stewart und Dylan Meyer, Dezember 2019

